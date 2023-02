Le PSG donne sa parole, Mbappé s’est fait planter en beauté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prolongé en mai dernier, Kylian Mbappé a vite déchanté. Certaines promesses n'ont pas été tenues par les dirigeants du PSG, comme celle de se séparer de Neymar. Le club de la capitale aurait tenté de le vendre, sans réussite. Aujourd'hui, les deux hommes se respecteraient, mais ne seraient plus sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la vie en dehors du club.

« Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien et dorme bien ». Après la défaite du PSG face au Bayern Munich mardi dernier (0-1), Kylian Mbappé a lâché une phrase loin d'être anodine. Certains observateurs ont considéré que ces propos étaient destinés à Neymar, dont la vie nocturne est plutôt agitée. Et le joueur de 31 ans a été fidèle à sa réputation.





La tension monte entre Mbappé et Neymar ?

Quelques heures après la déclaration de Mbappé, Neymar profitait de sa journée de repos pour participer à un tournoi de poker, mais aussi se rendre dans un célèbre fast-food. On ne peut pas dire que les mots de l'international français l'ont touché. Une nouvelle étape dans la relation délicate entre Mbappé et Neymar. Pourtant en 2017, au moment de leur arrivée, l'ancienne star du FC Barcelone avait très vite pris son coéquipier sous son aile. Mais leur relation se serait dégradée ces derniers mois.

Le PSG avait promis le départ de Neymar