Ils sont proches de la rupture, le PSG peut trembler

Avant d’affronter le LOSC, dimanche, le PSG a été battu trois fois de suite. La situation sportive inquiète et tout le monde cherche des solutions en interne. Luis Campos, qui a poussé un violent coup de gueule à la mi-temps du match à Monaco, aurait quelques divergences avec Christophe Galtier, son fidèle acolyte.

C’est une situation difficile dans laquelle se trouve le PSG. Battu par l’OM (2-1) et l’AS Monaco (3-1) en l’espace de trois jours, Paris n’a pas fait mieux contre le Bayern Munich (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le PSG partira avec un handicap d’un but au match retour, une situation presque idéale vu le scénario de la première mi-temps et l’ultra domination du Bayern Munich.

Ça chauffe en interne

En interne, tout n’est pas rose non plus. À Monaco, Luis Campos et Neymar ont eu un échange virulent dans le vestiaire, certains témoins auraient même dû les séparer pour éviter qu’ils n’en viennent aux mains. Un scénario dont le PSG se serait bien passé à quelques jours d’un match crucial en Ligue des Champions. Alors qu’ils marchent main dans la main depuis leur arrivée commune au PSG, Christophe Galtier et Luis Campos ne sont plus aussi liés.

Des divergences entre Galtier et Campos