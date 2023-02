C'est la crise au PSG, il prend une grosse décision

Amadou Diawara

Alors qu'il a retrouvé les terrains face à l'AS Monaco, Presnel Kimpembe ne s'est pas caché. Après la lourde défaite face aux Monégasques, l'un des vice-capitaines du PSG a tenu à se présenter face au supporters après la rencontre, et ce, parce qu'il a jugé nécessaire d'appeler à l'union sacrée.

Absent depuis de longs mois, Presnel Kimpembe a fait son grand retour face à l'AS Monaco le 11 février. Entré en jeu dans les dix dernières minutes de la partie, l'un des vice-capitaines du PSG n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe (3-1).

Kimpembe n'a pas voulu faire de l'ombre à Marquinhos

Alors que ce revers contre l'AS Monaco a a enterré un peu plus le PSG, Presnel Kimpembe a tenu à se présenter devant les supporters après la rencontre pour s'excuser avec un mégaphone. Et pourtant, le capitaine Marquinhos aurait expliqué à ses coéquipiers qu'il était inutile de le faire, et ce, parce que les fans du PSG étaient énervés.

Kimpembe a jugé nécessaire d'appeler à l'union sacrée