Polémique avec Mbappé : Une grosse explication révélée au PSG

Amadou Diawara

A la fin du mois de janvier, une nouvelle polémique a éclaté au PSG. Alors que Christophe Galtier a annoncé avoir nommé Kylian Mbappé vice-capitaine, Presnel Kimpembe a réagi sur les réseaux sociaux en révélant qu'il n'avait pas été prévenu au préalable. Après avoir discuté avec le défenseur français, l'entraineur du PSG aurait réglé la situation.

Après la Coupe du Monde, Christophe Galtier en a surpris plus d'un. En effet, le technicien du PSG a annoncé au mois de janvier que Kylian Mbappé était son vice-capitaine, et non Presnel Kimpembe. Dans la foulée, Presnel Kimpembe s'est prononcé sur les réseaux sociaux. Surpris, le défenseur du PSG a fait clairement savoir qu'il n'avait pas été informé par Christophe Galtier, mais qu'il respectait toutes ses décisions, comme il l'avait toujours fait.

PSG : Neymar vers un transfert, une nouvelle annonce tombe https://t.co/v9FM8ZsSwo pic.twitter.com/GG9ypYDnVy — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

L'affaire Galtier-Kimpembe est enterrée

Par la suite, Christophe Galtier est revenu sur sa déclaration, expliquant qu'il s'était mal exprimé : « On va faire un point très précis. Mea culpa, je me suis mal exprimé. Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe-là. A chaque fois que Kimpembe a été sur le terrain et Marquinhos n'était pas sur le terrain, Kimpembe récupérait le brassard. Quand Marquinhos n'est pas là pour x raison, il y a un autre capitaine. Sur le match de Lens (le 1er janvier), il n'y avait ni Kim, ni Marco ni Marqui. J'ai décidé que Kylian était capitaine. Car il fait partie des vice-capitaines, (il n'est) pas le vice-capitaine. J'ai eu ensuite un entretien avec Kimpembe pour lui expliquer ce que je vous explique maintenant » . Et à présent tout serait rentré dans l'ordre.

Galtier a échangé avec Kimpembe