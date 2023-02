Les stars du PSG sont en colère, voilà la raison

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement en pleine crise sportive, le PSG traverse une grosse zone de turbulence, et la direction du club de la capitale fait l’objet de nombreuses critiques. Il faut dire que les précédentes périodes de mercato n’ont pas vraiment convaincu, à commencer par certains cadre du PSG qui s’interrogent sérieusement sur le recrutement.

Interrogé vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a mis l’accent sur ses options limitées pour pouvoir aligner une équipe compétitive au PSG : « Pour faire des choix, il faut avoir le choix. Sans répondre à la méchanceté de certains, j'accepte toutes sortes de critiques, mais il faut avoir le choix (…) Le choix se porte sur l'investissement. Je ne peux pas dire que je ne suis pas content de l'investissement. Suis-je content des performances de certains ? Non. Mais en ce moment, il y a très peu de concurrence », a lâché l’entraîneur du PSG, sous entendant donc que les précédentes périodes de mercato n’ont pas été à la hauteur.

Les stars du PSG critiquent le recrutement

Et les joueurs du PSG s’interrogent également sur le recrutement. Comme l’a annoncé L’EQUIPE, certains cadres tels que Lionel Messi et Presnel Kimpembe estiment en privé que le club de la capitale s’est affaibli depuis quelque temps, et que le mercato proposé par Luis Campos et Christophe Galtier n’a pas été à la hauteur ces derniers mois.

« Ils ne comprennent pas »