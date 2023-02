«Une étiquette de voyou», il règle ses comptes avec le PSG

La rédaction

L'ancien footballeur Stéphane Dalmat a écumé de nombreux clubs en France. Passé par Bordeaux, Lens, Marseille, Paris ou encore Sochaux, le Français a aussi vécu une après-carrière compliquée, mêlant alcoolisme et idées noires. S'il n'a jamais réussi à rentrer dans le moule du monde du football, Stéphane Dalmat garde un mauvais souvenir de son passage au PSG.

Difficile pour un joueur, durant la fin des années 90, de passer de l'OM au PSG, au moment ou la rivalité était la plus forte. C'est pourtant ce qu'a fait le jeune Stéphane Dalmat, âgé de 21 ans à l'époque qui a rejoint l'équipe du PSG en 2000, en compagnie d'un autre Marseillais, Peter Luccin et Nicolas Anelka en provenance du Real Madrid. Mais le comportement de ces trois nouveaux joueurs n'ont pas plu, et ont directement été qualifiés de voyous, image que Stéphane Dalmat n'a jamais réussi à effacer en France.

« On nous a collés une étiquette de voyous »

Dans les colonnes du Parisien , Stéphane Dalmat est revenu sur son arrivée au PSG et de la réputation qu'il s'est alors créée : « on nous a collés, à moi, Nicolas Anelka ou Peter Luccin, une étiquette de voyous. C’était n’importe quoi. Mais effectivement, comme je ne disais pas « bonjour » tout le temps avant de monter dans ma voiture, on m’a défini comme un arrogant prétentieux. Alors qu’il n’y a pas plus simple que moi. »

« Cette réputation m’a suivi jusqu’à la fin »