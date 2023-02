«C'est fait exprès» : Neymar provoque Mbappé, il dégoupille

Amadou Diawara

Après la défaite contre le Bayern en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir, Kylian Mbappé a demandé à ses partenaires de bien manger et de bien dormir. Dans la foulée, Neymar s'est affiché dans un fast food et en train de veiller dans un tournoi nocturne de poker. Selon Eric Di Meco, la star brésilienne du PSG provoque volontairement Kylian Mbappé.

Ce mardi soir, le PSG a perdu au Parc des Princes face au Bayern. Privé de Kylian Mbappé jusqu'à la 60ème minute de jeu, le club emmené par Christophe Galtier était inoffensif avant l'entrée de sa superstar. Et avec son numéro 7, le PSG est passé tout près d'égaliser, mais la réalisation du Français a finalement été annulé à cause d'une position de hors jeu de Nuno Mendes.

Le PSG prépare une révolution, Mbappé va halluciner https://t.co/S2SkiLDfnA pic.twitter.com/qFfYGdB5tF — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

«La fête, tu peux la faire pendant 50 ans après»

Après la rencontre, Kylian Mbappé a fait passer un message clair à ses coéquipiers, donnant la formule miracle pour avoir une chance de renverser le Bayern. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien » . Toutefois, Neymar préfère ignorer les consignes de l'un de ses vice-capitaines. En effet, le numéro 10 du PSG s'est affiché dans un fast food (McDonald's) et a veillé pour participer à un tournoi nocturne de poker. Et selon Eric Di Meco, ancien pensionnaire de l'OM et actuellement consultant sur RMC Sport , Neymar n'a pas choisi ce timing au hasard : il provoque volontairement son coéquipier Kylian Mbappé.

«Neymar veut montrer que personne ne lui dit quoi faire»