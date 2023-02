Neymar - Mbappé : Nouvelles provocations, ça chauffe au PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très agacé mardi soir après la défaite du PSG contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé avait pointé du doigt l’hygiène de vie de certains de ses coéquipiers, dont Neymar, sans pour autant le nommer. Mais l’attaquant brésilien, qui n’a visiblement que faire du discours de son l’attaquant français, a encore mis de l’huile sur le feu.

Présent en zone mixte mardi soir après le 8e de finale aller de la Ligue des Champions perdu par le PSG face au Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé avait lancé un avertissement à ses coéquipiers : « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum », lâchait l’attaquant du PSG, un discours qui pour beaucoup ciblait directement Neymar dont l’hygiène de vie laisse parfois à désirer.

«Tu vas fermer ta g*****» : L’incroyable «réponse» de Neymar à Mbappé https://t.co/PVnNvfvn1d pic.twitter.com/01OroP3xH3 — le10sport (@le10sport) February 16, 2023

Neymar, entre poker et Mcdo

Et Neymar, malgré le message envoyé par Kylian Mbappé la veille au soir, s’est rendu mercredi à tournoi de poker dans la soirée avant d’enchainer… sur un fast-food, comme en témoigne la story Instagram de l’un de ses amis. Une nouvelle série d’écart, seulement 24h après la grande déception du PSG contre le Bayern Munich, qui ne sera certainement pas du goût de Mbappé et pourrait raviser les tensions entre les deux attaquants.

«Foutage de gueule intégral»