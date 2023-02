«Le foutage de gueule intégral» : Riolo balance encore sur Neymar

Thibault Morlain

Ce mardi, le PSG s’est incliné face au Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Au terme d’une performance bien terne, les Parisiens devaient faire profil bas, ce qui n’a toutefois pas été le cas de Neymar. En effet, au lendemain de la défaite parisienne, le Brésilien s’est présenté à l’hôtel Hyatt pour jouer au poker à l’occasion de l’EPT Paris. De quoi faire halluciner Daniel Riolo.

Ambassadeur de la marque Pokerstars, Neymar est désormais un habitué des tables de poker. Et ce mercredi, le joueur du PSG s’est d’ailleurs adonné à sa passion en disputant deux tournois lors de l’EPT Paris. Sur le papier, rien de choquant, mais le problème est que cela intervient au lendemain de la défaite du PSG contre le Bayern Munich. Autre détail qui fait grincer des dents, l’heure à laquelle s’est déroulée le deuxième tournoi joué par Neymar. En effet, jusqu’à tard dans la nuit de mercredi à jeudi, le Brésilien a enchainé les mises, au point d’ailleurs de se qualifier pour le jour 2 du tournoi.

« Il est retourné jouer le 10 000 ce soir »

Alors que Neymar pourrait donc revenir à la table ce jeudi pour son tournoi de poker, Daniel Riolo a halluciné en apprenant que le numéro 10 était revenu jouer après avoir été éliminé d’un autre tournoi dans l’après-midi. Au micro de RMC , il a ainsi balancé à propos de Neymar : « Il est retourné jouer le 10 000 ce soir. Il est de nouveau au Hyatt. En fait, il est juste sorti bouffer en vrai. Je pensais qu’il était allé pour le sponsor parce qu’il est avec Pokerstars. Il a joué un tournoi qu’il a très mal joué l’après-midi. Je me suis dit qu’il a sauté car c’était un tournoi qui allait finir très tard. Et en fait il est revenu et s’est réinscrit à un tournoi, le 10 000, 10 000€ l’entrée, qui est un gros tournoi. Pour lui c’est rien ».

« On est en plein délire »