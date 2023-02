Neymar : Le PSG fait une énorme annonce

Pierrick Levallet

Le feuilleton Neymar a été relancé il y a quelques jours. Ne faisant pas l'unanimité auprès de Luis Campos, le Brésilien pourrait faire ses valises dès l'été prochain. Une réunion aurait d'ailleurs eu lieu entre Nasser Al-Khelaïfi et la direction de Chelsea pour discuter d'un potentiel transfert pour le joueur de 31 ans. Mais le PSG démentirait tout cela en bloc.

2019, 2022, et maintenant 2023 ? Ne faisant plus vraiment l’unanimité au PSG, Neymar devrait être à nouveau au coeur d’un incroyable feuilleton autour de son avenir. Luis Campos avait déjà essayé de le faire partir l’été dernier, mais le Brésilien était finalement resté dans la capitale. Cependant, son dossier aurait été relancé.

Neymar ne fait plus l’unanimité au Qatar

En effet, Luis Campos n’aurait pas changé d’avis et souhaiterait toujours voir Neymar quitter le PSG. Sauf que désormais, à en croire Foot Mercato , le Qatar ne serait pas non plus contre voir la star de 31 ans loin de la formation parisienne. Neymar serait donc encore sur le départ.

Le PSG « dément » toute volonté de transférer pour Neymar