Le Qatar ne veut plus de Neymar, son transfert prend forme

Pierrick Levallet

Au cœur d'un clash avec Luis Campos récemment, Neymar verrait encore son avenir être remis en question au PSG. Le Qatar ne serait clairement pas contre le voir partir à l'issue de la saison. Un point de chute serait d'ailleurs en train de se dessiner pour le Brésilien puisque Chelsea serait intéressé par sa venue.

Pour sa sixième année au PSG, tout n’est pas tout rose pour Neymar. Le Brésilien agacerait en interne et ferait toujours l’objet de critiques. Récemment, la star de 31 ans a été au coeur d’un clash avec Luis Campos dans le vestiaire. Depuis, l’état-major qatari, selon les informations de Foot Mercato , aurait fait part de son désir de voir Neymar partir. Et une porte de sortie se dessinerait pour la star du PSG.

Neymar «très touché», le PSG dit tout https://t.co/DIiqgBpWQ2 pic.twitter.com/MTTN6ViImJ — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

Chelsea revient à la charge pour Neymar

À en croire Le Parisien , Nasser Al-Khelaïfi et Todd Boehly auraient déjeuné ensemble ce mardi dans un grand hôtel de Paris. Le président du PSG et le propriétaire de Chelsea auraient notamment abordé le sujet du transfert de Neymar. L’été dernier déjà, Thomas Tuchel militait pour la venue du Brésilien chez les Blues . L’entraîneur allemand n’officie plus à Londres, mais Chelsea serait toujours intéressé par la star de 31 ans.

Le PSG veut le pousser vers la sortie

Todd Boehly adorerait Neymar et voudrait le faire venir en Premier League. D’ailleurs, au cours de son entretien avec Nasser Al-Khelaïfi, il n’aurait pas ressenti une volonté farouche du président du PSG de conserver le Brésilien, bien au contraire. Le départ de Neymar figurerait parmi les objectifs des dirigeants parisiens sur le mercato. Chelsea aurait donc un coup à jouer dans ce dossier.