Ce transfert qui peut donner des regrets à l'OM

Arnaud De Kanel

Personne ne le savait mais on pouvait s'en douter en revisionnant les scènes d'après match, Boubacar Kamara disputait face à Strasbourg sa dernière rencontre avec l'OM. En fin de contrat avec son club formateur, le minot prenait la décision de quitter la cité phocéenne pour rallier Aston Villa. Et depuis, Kamara fait l'unanimité en Angleterre.

En début d'été dernier, l'OM perdait gros. Joueur le plus bankable de l'effectif, le jeune et déjà très expérimenté Boubacar Kamara décidait de ne pas prolonger son contrat avec son club de coeur. Désireux d'aller voir ailleurs, il s'engageait à la surprise générale à Aston Villa, habitué du ventre mou en Premier League. Une décision pour le moins surprenante alors qu'il était courtisé par l'Atletico Madrid et que l'OM venait de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais au vu de ses premiers mois en Angleterre, force est de constater que ce choix lui réussi plutôt bien et que cela va donner de gros regrets à l'OM qui ne s'était pas aligné sur ses demandes salariales.

L'OM champion devant le PSG, vous y croyez ? https://t.co/YRRWnoN2VM pic.twitter.com/x1YTkHMm1S — le10sport (@le10sport) February 15, 2023

«Il fait partie des recrues de la saison»

En Angleterre, la presse est à ses pieds, en particulier depuis l'arrivée d'Unai Emery sur le banc des Villans . Boubacar Kamara est devenu la plaque tournante du milieu de terrain de son équipe et Sky Sports , d'habitude très critique, indique qu'il s'agit de « l'une des meilleures recrues de la saison », dans un championnat où l'on dénombre plus d'une cinquantaine de transferts. « Les trois victoires en quatre matches de Premier League depuis le début de l’année reflètent l’impact d’Unai Emery à Aston Villa, mais la meilleure forme du club est également liée au retour en pleine forme de Boubacar Kamara. Il fait partie des recrues de la saison », ajoute le média britannique.

«Une figure populaire à Villa Park»