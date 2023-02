Zidane recale le PSG pour l’OM, l’incroyable scénario

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'avenir de Christophe Galtier fait l'objet de nombreuses spéculations, la presse espagnole remet une pièce dans la machine et relance le feuilleton Zinédine Zidane. En cas d'élimination face au Bayern Munich en Ligue des champions, le technicien pourrait être remplacé par le champion du monde 1998. Mais rien n'est fait dans ce dossier, en raison notamment de son attachement à Marseille. Explications.

Le sujet Christophe Galtier ne serait plus tabou en interne; Fragilisé par deux défaites, face à l'OM en Coupe de France, puis face à l'AS Monaco en championnat, Christophe Galtier n'est pas certain d'être sur le banc parisien la saison prochaine, notamment en cas d'élimination en Ligue des champions face au Bayern Munich. A en croire le journaliste Eduardo Inda, le Qatar aurait déjà ouvert le dossier lié à sa succession et ciblé Zinédine Zidane, libre de tout contrat.

«Il peut y aller» : Zidane à l’OM, à une condition https://t.co/AhhIxNBs6D pic.twitter.com/RRoJAgkbf8 — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Le PSG recale le PSG en raison de son passé marseillais

« Le PSG de Galtier est sorti de la Coupe de France, ils ont perdu plusieurs matches de championnat... Le remplaçant, si un drame survient en Ligue des champions contre le Bayern Munich , c'est Zinedine Zidane , avec qui le club discute depuis longtemps » a confié le patron d' OK Diario sur le plateau d 'El Chiringuito . Mais le média espagnol précise que Zidane a constamment recalé le PSG en raison notamment de son attachement à la ville de Marseille.

Zidane à l'OM ? Les conditions sont posées