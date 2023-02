Mercato - PSG : La presse espagnole relance le dossier Mbappé avec un transfert record

La rédaction

Courtisé depuis de nombreuses années déjà par le Real Madrid, Kylian Mbappé en avait surpris plus d’un en décidant l’été dernier de prolonger l’aventure avec le PSG. Avec un contrat expirant en 2025, la vedette du club parisien semble pourtant destinée à rejoindre un jour le Real Madrid. Selon la presse espagnole, le club madrilène compte bien rapatrier Kylian Mbappé le plus tôt possible, et pour une somme record pour le PSG.

Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé et le Real Madrid sont très souvent liés l’un à l’autre. Pourtant, le numéro 7 du PSG s’impose tous les jours un peu plus comme la personnalité numéro une du club parisien. Mais selon le média espagnol Defensa Central , le Real Madrid va suivre attentivement la suite de la campagne de Ligue des Champions du PSG (qui reprend ce mardi face au Bayern Munich), car elle pourrait s’avérer cruciale dans l’avenir de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé sur le départ en cas de victoire en Ligue des Champions ?

Defensa Central annonce plusieurs informations majeures dans le dossier Kylian Mbappé. La première : le prodige de Bondy aurait, au moment de sa prolongation de contrat l’été dernier, conclu un marché avec les dirigeants parisiens. Si le club venait à remporter la Ligue des Champions, l’état-major parisien devrait accepter de laisser partir Mbappé du côté du Real Madrid. Un départ en héros donc, si cette situation venait à arriver. Mais le média espagnol évoque que ce départ en cas de victoire en Ligue des Champions ne s’effectuera pas à n’importe quel prix.

Vers une vente record pour le PSG

En effet, si ce cas de figure venait à être réalisé, les dirigeants parisiens pourraient laisser partir Kylian Mbappé en échange d’un montant de 150 M€, soit la plus grosse vente de l’histoire du club. Pour rappel, la vente record actuelle du PSG est celle du Portugais Gonçalo Guedes vers Valence pour 40 M€ en 2018.