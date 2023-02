Le jackpot touché par une recrue de l'OM ? Il répond

Thibault Morlain

Cet hiver, l'OM a réalisé un très bon coup en s'offrant les services de la révélation de la dernière Coupe du monde : Azzedine Ounahi. Le Marocain a quitté Angers pour s'engager avec le club phocéen. Ounahi a signé jusqu'en 2027 avec à la clé un salaire très élevé ? Une mise au point a été effectuée concernant le joueur de l'OM.

Exceptionnel durant la Coupe du monde 2022 au Qatar avec sa sélection du Maroc, Azzedine Ounahi intéressait du monde lors du mercato de janvier. C'est finalement l'OM qui a raflé la mise avec le milieu de terrain marocain, moyennant un transfert de 10M€ en provenance du SCO Angers. Un joli coup réalisé par le président marseillais Pablo Longoria qui a ainsi réussi à recruter une sensation du Mondial dans ses rangs. Et voilà que ce mardi, des précisions ont été apportées sur les dessous de l'opération et notamment le salaire d'Ounahi.

346 000€ par mois pour Ounahi à l'OM ?

Sur Twitter , un compte dévoilait dernièrement les salaires perçus par les joueurs de l'OM cette saison et le nombre associé à Azzedine Ounahi avait de quoi interpeller. En effet, il était expliqué que l'ancien milieu de terrain d'Angers était tout simplement devenu le 3ème salaire du club phocéen avec un montant de 346 000€ par mois. Ounahi a-t-il vraiment touché le jackpot à l'OM ?

💰Les salaires des joueurs de l'OM :🇨🇮 Bailly : 416K🇫🇷 Guendouzi : 400K🇲🇦 Ounahi : 346K🇨🇱 Sanchez : 330K🇫🇷 Veretout : 310K🇨🇩 Mbemba : 280K🇫🇷 Clauss : 275K🇲🇦 Harit : 275K🇪🇸 Lopez : 270K🇹🇷 Under : 250K🇫🇷 Rongier : 240K🇫🇷 Payet : 225K🇧🇦 Kola : 215K(@StatsOmp) #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) February 14, 2023

Une information « bidon »