Messi, Zidane... Toutes les infos mercato du 14 février

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Messi bien parti pour prolonger au PSG

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi dispose d'une grosse cote sur le marché des transferts (Al-Hilal, Inter Miami...). Mais selon les révélations de L'EQUIPE , les négociations vont dans le bon sens pour Luis Campos dans ce dossier, et il ne manquerait plus que quelques détails à régler avant de trouver un accord définitif. Messi semble donc bien parti pour prolonger au PSG.



Zidane à l'OM, c'est possible

Toujours libre sur le marché des entraîneurs, Zinedine Zidane est régulièrement associé à l'OM. Une collaboration qui semble possible selon le journaliste Thibaud Vézirian, qui a évoqué le dossier dans un live Twitch : « Zidane ne met pas les pieds n’importe où. Il préfère profiter de sa famille, de ses parents, que d’aller n’importe où. A l’OM, il peut y aller, mais seulement si les conditions sont idéales », explique-t-il, allant donc dans le sens des déclarations de Samir Nasri dimanche dans le CFC sur une possible arrivée de Zidane à l'OM.



L'OM veut prolonger Kolasinac