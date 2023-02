Mercato - PSG : Pour Lionel Messi, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG connaît une passe compliquée avec deux défaites de rang, le Bayern Munich se présente ce mardi au Parc des Princes. Un choc où Lionel Messi devra répondre présent, lui qui n’a toujours pas prolongé son contrat. Cependant, l’Argentin aurait enfin pris sa décision : il souhaite rester au PSG.

Ce mardi, c’est la première manche entre le PSG et le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Un choc au sommet où Lionel Messi sera très attendu, lui qui avait, comme la majeure partie de ses partenaires, couler la saison dernière face au Real Madrid. Venu au PSG pour faire passer un cap au club de la capitale, Messi est attendu sur ce type de rencontre.

Messi attendu au tournant

Surtout que Kylian Mbappé n’est pas assuré de débuter. Annoncé forfait pendant un moment, l’attaquant du PSG a fait tout son possible pour revenir au plus vite et il figure finalement dans le groupe. De là à être titulaire ? C’est un autre débat. Christophe Galtier ne prendra aucun risque et Mbappé pourrait ne disputer qu’une vingtaine de minutes. Dans ce cas de figure, le rôle de Lionel Messi serait encore plus important puisqu’il n’y aurait que lui et Neymar pour animer l’attaque du PSG.

Il a enfin tranché pour son avenir