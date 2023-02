Messi veut claquer la porte du PSG, quelle sera sa prochaine destination ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi privilégierait un départ à l'issue de cette saison, plutôt qu'une prolongation à Paris. Alors qu'il pourrait quitter le club de la capitale à l'été 2023, le numéro 30 de Christophe Galtier aurait la possibilité de rejoindre le FC Barcelone, l'Argentine ou la MLS. A votre avis, quelle sera la prochaine destination de Leo Messi ?

Alors que son contrat avec le FC Barcelone est arrivé à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi n'a pas réussi à trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de se trouver un nouveau club, le vétéran argentin de 35 ans s'est envolé vers Paris pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG.

Leo Messi privilégie un départ du PSG

Lors de son arrivée au PSG, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons. Ainsi, la Pulga quittera le Parc des Princes librement et gratuitement à l'issue de la saison s'il ne prolonge pas d'ici-là. Si le PSG souhaite renouveler le bail de son numéro 30, ce dernier ne serait plus vraiment emballé par cette idée actuellement.

Direction le Barça, la MLS ou l'Argentine pour Messi ?