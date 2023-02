PSG : Nouvelle annonce fracassante en Espagne sur Mbappé

Thibault Morlain

Le marché des transferts est à nouveau animé par le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, quelques mois seulement après sa prolongation avec le PSG, l’attaquant français est annoncé partant. Bien évidemment, les regards se tournent à nouveau vers le Real Madrid au moment d’évoquer la possible destination de Mbappé. Et à ce propos, de l’autre côté des Pyrénées, on a fait une nouvelle annonce.

L’été dernier, plutôt que de partir libre au Real Madrid, Kylian Mbappé avait fait le choix de prolonger au PSG. Aujourd’hui, le natif de Bondy est lié jusqu’en 2024 avec le club de la capitale, tout en disposant d’une année supplémentaire en option. Toutefois, l’attaquant du PSG pourrait bien ne pas aller jusqu’au terme de son contrat. En effet, les rumeurs sont réapparues concernant l’avenir de Mbappé, de nouveau annoncé partant. Partira ? Ne partira pas ? Les questions se posent et l’intérêt du Real Madrid est de nouveau évoqué. Cette fois sera-t-elle alors la bonne pour Florentino Pérez et les Merengue ?

« Je suis sûr que ça arrivera »

Célèbre influenceur en Espagne, Ibai Llanos a remis une pièce dans la machine à propos de Kylian Mbappé et du Real Madrid. En effet, ce dimanche, lors de la Kings League, il a célébré son penalty marqué à la façon du numéro 7 du PSG. Un geste à propos duquel il a été interrogé par la suite. Et dans des propos rapportés par Relevo , Ibai Llanos a expliqué concernant Mbappé : « Pourquoi la célébration comme Kylian Mbappé ? Je ne sais pas. Ça me faisait rire de faire la célébration de Mbappé. Je crois que je ne l’ai pas bien fait par rapport à la caméra. J’espère qu’il viendra un jour au Real Madrid et je suis sûr que ça arrivera ».

« Il ne faut jamais dire jamais »