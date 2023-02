Lionel Messi a tranché pour son avenir, le PSG va halluciner

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail et le flou entoure son avenir à Paris. Alors que le club de la capitale semble avoir l'intention de le conserver, le récent champion du monde ne serait pas sur la même longueur d'onde...

Arrivé libre durant l'été 2021, Lionel Messi semblait enfin avoir dignement lancé son aventure parisienne lors d'une première partie de saison très aboutie. Néanmoins, depuis le retour de la Coupe du monde, où il a décroché son premier sacre, l'international argentin peine à revenir à son meilleur niveau alors que son contrat s'achève en juin prochain avec le PSG.

Le PSG veut garder Messi...

Néanmoins, au micro de Téléfoot , Luis Campos affichait sa volonté de conserver Lionel Messi : « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous ».

... qui aurait opté pour un départ