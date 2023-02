PSG : Riolo détruit un transfert

Arnaud De Kanel

Barré par l'énorme concurrence du trio Neymar-Mbappé-Messi, Hugo Ekitike n'avait pas beaucoup joué en début de saison. Le jeune attaquant avait revendiqué plus de temps de jeu auprès de Christophe Galtier. Souhait exaucé puisque Ekitike a souvent sa chance. Problème, il peine à se montrer convaincant et cela n'a pas échappé à Daniel Riolo.

Lors du dernier mercato estival, le PSG réalisait un gros coup en officialisant la venue d'Hugo Ekitike qui sortait d'une excellente saison avec le Stade de Reims. Mais depuis son arrivée, le Français n'arrive pas à s'imposer malgré les blessures de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Daniel Riolo ne comprend pas du tout ce transfert.

«J'aurais pensé dire ça un jour»

Après l'élimination du PSG contre l'OM en Coupe de France, Daniel Riolo a fracassé Hugo Ekitike dans l'After Foot sur RMC . « On parle d'Ekitike, l'attaquant de Reims, faut se calmer ! Le PSG est obligé de dire « il fallait qu' Ekitike soit au Vélodrome ». Mais on est en train de parler de quoi là ? On est en train de se dire : « il manquait Ekitike ! » Mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Le problème est là ! Tu te retrouves avec gamins sur le banc et l'attaquant de Reims », a lancé l'éditorialiste.

«Il n'a pas le niveau du PSG»