Le PSG prépare un gros transfert, il se fait calmer

La piste Rayan Cherki a été très concrète au PSG lors du dernier mercato hivernal. Le jeune joueur a été retenu par Jean-Michel Aulas en janvier dernier, mais pourrait refaire l'objet d'une proposition à la fin de la saison. Responsable du recrutement à l'OL, Bruno Cheyrou a fait le point sur l'avenir de l'attaquant, auteur d'un nouveau but ce dimanche.

Rayan Cherki est déchaîné. Buteur face à l'ESTAC le 4 février dernier, le joueur de l'OL a récidivé face à Lens ce dimanche (victoire 2-1). De quoi donner des regrets au PSG, qui avait tenté de le recruter cet hiver. Ce dimanche, le Franco-Algérien a réagi à l'intérêt de la formation parisienne. « Vous m’avez pris un peu de court (sourire). Je rigole. J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça » a-t-il déclaré. Cherki devrait encore entendre parler du PSG puisque le club parisien aurait prévu de revenir à la charge dans ce dossier à la fin de la saison.

La mise au point de Cheyrou sur le dossier Cherki

Invité de Prime Vidéo ce dimanche, Bruno Cheyrou a fait le point sur le dossier Cherki et a démenti un éventuel accord pour une prolongation jusqu'en 2025. « S'il a prolongé ? Non. Enfin, il avait prolongé l’été dernier, c’était déjà l’objet de discussions assez âpres. On avait pas mal poussé pour qu’il puisse prolonger même si à l’époque ce n’était pas aussi évident que ça peut l’être maintenant. Il a un contrat avec nous jusque dans un an avec une option supplémentaire » a déclaré le responsable lyonnais, qui continue à discuter avec sa pépite.

L'OL prévient le PSG dans le dossier Cherki