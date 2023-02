Attendu au PSG par Mbappé, il répond cash

Arthur Montagne

Cet hiver, le PSG a tenté de recruter un élément offensif, en vain. Et pourtant, de nombreuses pistes ont circulé à l'image de celle menant à Rayan Cherki. Mais alors que son contrat s'achève en juin 2024, l'OL s'est fermement opposé à son transfert en janvier. Et les Lyonnais ne doivent pas le regretter aujourd'hui. De son côté, Cherki est revenu sur les rumeurs le concernant.

Avec le départ de Pablo Sarabia et les échéances importantes à venir pour le PSG, Luis Campos a tenté de recruter un élément offensif durant le mercato d'hiver. La piste la plus chaude concernait Hakim Ziyech, dont le prêt a finalement capoté dans les dernières secondes, mais le PSG a également transmis plusieurs offres à l'OL pour recruter Rayan Cherki. En vain, les Lyonnais ont décidé de conserver leur talent, et ils ne doivent pas le regretter compte tenu de son état de forme depuis le début de l'année. Encore buteur lors de la victoire contre le RC Lens (2-1), Cherki en a profité pour évoquer les rumeurs qui l'ont envoyé au PSG durant le mois de janvier.

PSG : Aligner Mbappé contre le Bayern Munich, une grosse bêtise ? https://t.co/fJmPEY82PV pic.twitter.com/tKFjVSOv4r — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

«J’ai vécu ça simplement»

« Vous m’avez pris un peu de court (sourire). Je rigole. J’ai vécu ça simplement. Je ne suis pas quelqu’un qui regarde forcément les réseaux sociaux, qui écoute ce qu’on dit à la télévision. Je fais mon petit bout de chemin. Quand ce sera l’heure de parler de ça, on parlera de ça », a confié le joueur formé à l'OL en zone mixte avant d'évoquer son état de forme actuel après une première partie de saison plus délicate.

«Il ne s’est rien passé de particulier»