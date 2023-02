C’est confirmé, le PSG prépare du lourd sur le mercato

Arnaud De Kanel

Après deux mercato complètement raté, le Paris Saint-Germain a entamé les grandes manoeuvres pour cet été. Les résultats inquiétants du club de la capitale montrent que l'effectif n'est pas au niveau pour espérer un résultat à la hauteur des attentes du Qatar. De fait, trois gros dossiers sont sur le table.

Le Paris Saint-Germain traverse sans doute sa pire crise sportive depuis l'arrivée du Qatar. La faute à deux mercato complètement ratés, et ce malgré le changement de direction sportive opéré en début d'été dernier après la prolongation de Kylian Mbappé. Luis Campos a pris les rênes du sportif mais il ne réalise pas les miracles espérés. Pire encore, l'effectif parisien est plus faible que jamais. Le Portugais compte se rattraper l'été prochain et il travaille déjà sur trois dossiers.

Pour Skriniar, c'est fait

Cible prioritaire de Luis Campos depuis l'été dernier, Milan Skriniar va enfin rejoindre le PSG l'été prochain. Le défenseur slovaque aurait déjà signé son contrat et il arrivera libre de l'Inter Milan. Son entraineur Simone Inzaghi l'a d'ores et déjà déchu de son brassard de capitaine. Le PSG espérait boucler sa venue cet hiver mais une fois encore, ce fut un échec. Le Slovaque est attendu en juin prochain dans la capitale.

Campos rêve de Bernardo Silva

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG pense encore à Bernardo Silva pour l'été prochain. Déclassé par Pep Guardiola avec qui les relations se sont nettement refroidies, le milieu de terrain pourrait quitter Manchester City cet été. Kylian Mbappé pousse également pour le faire venir. Prudence tout de même, le FC Barcelone est encore dans le course et il n'est pas insensible à cet intérêt.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne lâche pas Bernardo Silva ! https://t.co/dBmWRbOzD1▶️ Bernardo Silva souhaite partir l’été prochain ▶️ Paris le veut. Campos et Mbappé insistent et sont un vrai plus pour le convaincre de venir▶️ Le Barca devrait être là aussi — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 6, 2023

La piste Cherki encore d'actualité