Le PSG prépare un gros transfert, le feuilleton est lancé

Comme révélé par le10sport.com, le PSG est déjà focalisé sur Bernardo Silva, l’une des priorités de Luis Campos pour le prochain mercato estival. Toutefois, le FC Barcelone est également à l’affût. Courtisé par Xavi depuis son retour en Catalogne, le milieu offensif de Manchester City devrait faire l’objet d’une grosse bataille sur le marché des transferts, lui qui verrait d’un bon œil son départ d’Angleterre malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025.

Si le PSG n’a pas pu se montrer aussi actif qu’espéré lors du dernier mercato hivernal, ne disposant pas d’une grande marge de manœuvre importante sur le plan financier, Luis Campos espère forcément se rattraper cet été, et l’une de ses priorités est d’ores et déjà identifiée. Ciblé ces derniers mois, Bernardo Silva reste dans le collimateur du dirigeant parisien comme vous l’a révélé le10sport.com. Campos connaît bien l’international portugais pour l’avoir fait venir à l’AS Monaco à l’été 2014 et souhaite désormais en faire de même au PSG, alors que le milieu offensif de 28 ans se verrait bien changer d’air après six saisons chez les Skyblues . Le Paris Saint-Germain a donc clairement des chances, mais la concurrence du FC Barcelone complique les affaires du club.

Le Barça ne lâche pas Bernardo Silva

Selon Mundo Deportivo , le Barça n’a pas l’intention non plus de lâcher Bernardo Silva. Depuis son retour en Catalogne, Xavi a coché le nom de l’international portugais pour renforcer son effectif, et l’entraîneur espagnol compte bien réactiver la piste dans les prochaines semaines. Le quotidien catalan ajoute que le club culé suivrait attentivement la situation de Manchester City, accusé de plus de 100 infractions au règlement financier de la Premier League et susceptible d'être lourdement sanctionné. Une situation qui pourrait alors pousser Bernardo Silva au départ.

La menace est sérieuse pour le PSG

Le FC Barcelone apparaît alors comme une menace sérieuse pour le PSG, d’autant que le club culé entretient d’excellentes relations avec Jorge Mendes, l’agent de Bernardo Silva. De plus, le joueur de Manchester City verrait d’un bon œil son transfert vers le Camp Nou, obligeant Luis Campos à redoubler d’attention dans ce dossier.