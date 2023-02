«Il a eu tout faux» : Le PSG en pleine révolution, il crie au fiasco

Thomas Bourseau

Luis Campos est la figure de la section sportive du PSG depuis juin 2022. Cependant, la magie ne semble encore avoir pris comme ce fut le cas au LOSC et à l’AS Monaco. Le projet est bien différent à Paris et ne colle pas à ses compétences selon Jonatan MacHardy.

Le 10 juin dernier, le PSG ouvrait un nouveau chapitre de son histoire. Les propriétaires qataris du club de la capitale décidaient de tourner la page Leonardo et la parenthèse Mauricio Pochettino qui n’aura duré qu’un an et demi. L’occasion pour Luis Campos de prendre en main la partie sportive du Paris Saint-Germain et de Christophe Galtier de s’asseoir sur le banc de touche du PSG.

«Luis Campos n’a rien à faire à la tête d’un projet comme le Paris Saint-Germain»

Réputé pour ses coups de génie sur le mercato en tant que dénicheur de talents et de pépites, Luis Campos ne colle pas vraiment aux attentes du PSG selon Jonatan MacHardy qui n’y est pas allé de main morte sur les ondes de RMC vendredi soir. « Luis Campos a eu tout faux. C’était un échec annoncé. Regardez combien Renato Sanches a été payé, combien Ekitike a été payé. Luis Campos n’a rien à faire à la tête d’un projet comme le Paris Saint-Germain. Tu le mets dans un projet où il faut faire du trading, où il faut aller chercher des jeunes, je veux bien. Mais là malheureusement, t’es dans un projet où tu n’as pas le temps de travailler parce qu’il faut bien regarder la vérité en face, tu n’as pas le temps de travailler ».

«Quand tu vois qu’il n’a pas été capable de boucler le dossier Milan Skriniar»