Mercato raté, blessures... Il est dos au mur au PSG

Amadou Diawara

Dès son arrivée au PSG, Christophe Galtier a voulu mettre en place une défense à trois. Une stratégie qui a très bien fonctionné dans un premier temps. Toutefois, l'entraineur du PSG a été contraint de changer ses plans pour plusieurs raisons, comme l'a confié son entourage.

Lors de son arrivée au PSG, Christophe Galtier a lancé une révolution. En effet, le coach français a décidé de faire évoluer son équipe avec trois défenseurs. Ses prédécesseurs ayant préféré opter pour une défense à quatre.

Un projet totalement délirant se prépare pour Messi https://t.co/83k5SWDSis pic.twitter.com/K9FoGYWela — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Le mercato estival a plombé les plans de Galtier

Lors des premières semaines, ce choix de Christophe Galtier a porté ses fruits au PSG. Toutefois, le technicien français a finalement dû revoir ses plans, et ce, parce cela ne fonctionnait plus. Dans des propos rapportés par L'Equipe , l'entourage de Christophe Galtier a expliqué pourquoi sa révolution n'avait plus l'effet escompté.

La blessure de Kimpembe handicape le PSG