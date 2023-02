La sonnette d'alarme tirée après l'OM ? Une star du PSG fait le point

Thibault Morlain

Pour le PSG, le calendrier est musclé. Ça a notamment commencé avec un choc face à l'OM en Coupe de France. Une rencontre qui s'est soldée sur une défaite pour les hommes de Christophe Galtier (2-1). A l'approche du choc contre le Bayern Munich, la situation a de quoi inquiéter, mais dans le vestiaire du PSG, on ne semble pas céder à la panique.

Le Vélodrome était en feu mercredi soir. En effet, l'OM s'est imposé face au PSG (2-1) en Coupe de France. Une rencontre largement maitrisée par les Phocéens, qui ont notamment bousculé le club de la capitale dans l'intensité. Pas de quoi donc rassurer à quelques jours du choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions.

« Je n'ai pas d'inquiétude »

Cette défaite face à l'OM perturbe-t-elle donc le PSG ? Pas vraiment si l'on en croit les propos de Gianluigi Donnarumma. A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe , le portier parisien est revenu sur cette défaite contre l'OM, avouant : « Je suis déçu parce qu'on avait vraiment à coeur de continuer dans cette compétition, mais je n'ai pas d'inquiétude ».

« On est tous unis »