Il souffre au PSG, c'est à cause de 80M€ !

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Renato Sanches continue d'être miné par les blessures. Clairement, le Portugais n'a pas la carrière qu'on lui avait annoncé quand il a été explosé à Benfica et avec la sélection portugaise à l'Euro 2016. Et si Renato Sanches est aujourd'hui en grande difficulé, ce serait à cause de son transfert au Bayern Munich.

Révélé à l'Euro 2016 avec le Portugal, Renato Sanches est parti très jeune du Benfica pour le Bayern Munich. Un transfert total à 80M€ à l'origine de la chute du Portugais ? Depuis, le milieu de terrain n'avait jamais réellement confirmé tout son potentiel. En échec en Bavière, il a réussi à retrouver quelques sensations au LOSC, ce qui a convaincu le PSG de lâcher 15M€ l'été dernier. Mais ça ne s'arrange toujours pas pour Renato Sanches, pas épargné par les blessures.

« Il ne sera probablement pas le grand milieu qu'il aurait pu être »

Journaliste portugais pour Eleven Sports , Tomas Da Cunha s'est confié sur le cas Renato Sanches. Alors que le joueur du PSG est trop souvent embeté par les blessures, il a expliqué à Marca : « Les blessures sont un problème très grave. Elles conditionnent son jeu et le sortent probablement du haut niveau européen. Il ne sera probablement pas le grand milieu qu'il aurait pu être ... ».

« Le montant payé par le Bayern a compromis le reste de sa carrière »