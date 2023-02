«C’est triste», ça vire à la catastrophe pour ce joueur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Renato Sanches est pris dans la spirale des blessures. L'international portugais s'est, à nouveau, blessé avec le PSG face à Toulouse samedi dernier. Sorti du terrain en larmes, le milieu de terrain accuse le coup. Dans cette mauvaise passe, le champion d'Europe 2016 peut compter sur le soutien de son compatriote, Rony Lopes, joueur de l'ESTAC.

Le PSG avait tenté le pari Renato Sanches. En grande forme au LOSC la saison dernière, mais souvent blessé, le milieu de terrain espérait mettre un terme à cette mauvaise spirale à Paris. Mais son début de parcours sous le maillot du PSG se résume à un véritable calvaire.

Renato Sanches encore blessé

Alors qu'il venait de faire son retour sur les terrains, Renato Sanches a encore été trahi par son corps. Le milieu de terrain n'a pu terminer la rencontre face à Toulouse samedi dernier. Touché à la cuisse, il va devoir s'absenter des terrains et se soigner durant plusieurs semaines. « Renato Sanches c’est vraiment terrible… c’est dur à dire mais peut être que son corps ne supporte pas le haut niveau … dommage car je reste persuadé qu’il a des qualités folles » s'est interrogé Daniel Riolo. Un sentiment également partagé par son compatriote Rony Lopes.

« S’il arrête cette vague de blessures, il peut atteindre un excellent niveau»