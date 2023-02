Neymar réussit à convaincre une star du Real Madrid

Thibault Morlain

Il y a quelques mois de cela maintenant, Neymar décidait de faire un énorme choix : celui de changer d’équipementier. Alors que le Brésilien avait pour habitude d’évoluer des crampons de la marque à la virgule, Nike, il a décidé de changer pour rejoindre Puma. Alors que ce partenariat se passe aujourd’hui très bien, voilà que Neymar pourrait amener un nouveau client, et pas des moindres, à la firme allemande.

Dans le football, la bataille entre équipementiers fait également rage. Alors qu’on avait l’habitude du duel entre Nike et Adidas, Puma est dernièrement venu se mêler à la lutte. Et la marque allemande peut compter sur de prestigieux représentants comme Antoine Griezmann, mais également Neymar. Le numéro 10 du PSG a quitté Nike pour Puma et il pourrait prochainement être rejoindre par une star du Real Madrid.

De Nike à Puma ?

Jusqu’à récemment, Vinicius Jr était lui dans l’écurie Nike. Mais voilà que ça s’est corsé ces dernières semaines. Face à Valence, le joueur du Real Madrid a évolué avec des crampons tout noirs, où la marque était dissimulée. A la recherche d’un nouveau sponsor, Vinicius Jr est courtisé. Et voilà que selon les informations de OK Diario , le Madrilène se rapprocherait d’un partenariat avec Puma.

Les conseils de Neymar à Vinicius Jr

A en croire le média ibérique, Neymar pourrait bien ne pas être étranger à ce choix de Vinicius Jr. En effet, le joueur du PSG aurait conseillé son compatriote du Real Madrid, lui expliquant notamment à quel point il pouvait de statut s’il choisissait de rejoindre la firme allemande. Ainsi, grâce en partie à Neymar, Vinicius Jr se rapprocherait de Puma.