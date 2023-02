L’annonce du PSG qui va faire paniquer l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG est loin d’être impressionnant en ce début d’année 2023, l’OM croit en ses chances de renverser son rival ce mercredi en huitième de finale de Coupe de France. Conscient que ses joueurs sont en difficulté depuis la fin du Mondial, Christophe Galtier prévient néanmoins son ancien club.

Depuis la fin de la Coupe du monde, le PSG peine à convaincre. Malgré un bilan comptable convenable (6 victoires, 2 défaites, 1 nul), le club de la capitale affiche de grosses difficultés dans son jeu, permettant aux équipes adverses de croire en leurs chances. Ce mercredi, l’OM espère ainsi en profiter pour décrocher son billet pour les quarts de finale de la Coupe de France, surtout en l’absence de Kylian Mbappé, blessé. « Je serais un menteur de dire que cela ne change rien car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde », reconnaissait Igor Tudor en conférence de presse. Mais Christophe Galtier prévient, ses joueurs seront prêts pour ce grand rendez-vous.

« Ce sont des joueurs qui attendent ces grands rendez-vous »

« On est en ce début d’année moins dominateur qu'à un certain moment, notamment en début de saison. Après dans ces grands rendez-vous, l’équipe arrive à se recentrer, se reconcentrer. Ce sont des joueurs qui attendent ces grands rendez-vous, et dès que les matchs décisifs se rapprochent, tout le monde se recentre sur l’équipe, le jeu, et la préparation du match », confie Christophe Galtier dans l’émission Tout le Sport.

« Tout est une priorité au Paris Saint-Germain »