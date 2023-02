Le PSG est prévenu, «ce n’est pas Mbappé» !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Propulsé en équipe première, Warren Zaïre-Emery grappille de plus en plus de temps de jeu et cela ne devrait que s’améliorer. Le PSG est conscient qu’il tient une pépite. Franck Emery, son père, tient lui à rester prudent. Il n’ose d’ailleurs pas comparer son fils à Kylian Mbappé, autre phénomène de précocité.

Le PSG le sait, Warren Zaïre-Emery est un talent rare. Christophe Galtier l’a bien compris et c’est pour cette raison que le milieu formé à Paris grappille de plus en plus de temps de jeu. Buteur pour la première fois de sa carrière contre Montpellier, Warren Zaïre-Emery s’était bien rattrapé de sa petite erreur contre Reims, trois jours avant seulement. Un détail que ne veut pas oublier son père.

«Pour moi, ce n'est pas Mbappé»

Comme l’explique le journal L’Équipe , Franck Emery tient à rester prudent vis à vis de la trajectoire de son fils, même s’il a forcément conscience de son talent. Ancien stagiaire pro au Red Star, il n’a pas oublié le début de carrière de Loïc Mbe Soh qui avait joué quelques matchs avec le PSG de Thomas Tuchel avant de se perdre en Angleterre. « C'est vrai, je le trouvais bon quand il était jeune mais, pour moi, ce n'est pas Mbappé. Bon, ce n'est pas le même poste. Je me disais à chaque fois : là, ça passe, là, ça passe encore. Mais j'avoue que quand je l'ai vu jouer avec les moins de 19 ans alors qu'il avait 15 ans, j'étais surpris, oui. Il a fait un vrai bond », reconnaît Franck Emery au sujet de son fils.

«Il a une belle maturité à son âge»