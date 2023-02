Le PSG prépare de grosses surprises

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Privé de plusieurs joueurs, Christophe Galtier va devoir modifier plusieurs choses mercredi contre l’OM en huitième de finale de la Coupe de France. L’entraîneur du PSG pourrait notamment titulariser Warren Zaïre-Emery dans le milieu. Derrière, El Chadaille Bitshiabu « peut démarrer » a précisé le technicien français en conférence de presse.

A quoi va ressembler le onze du PSG contre l’OM ? Après Kylian Mbappé et Sergio Ramos à Montpellier, c’est Renato Sanches qui est sorti sur blessure samedi dernier face à Toulouse, un coup dur de plus pour le PSG qui affrontera le Bayern Munich dans une petite semaine. Mercredi, Paris affronte l’OM et malgré les retours de Neymar, Ramos et Marco Verratti, le onze pourrait évoluer.

Un petit nouveau au milieu

D’après les informations du journal L’Équipe , Warren Zaïre-Emery pourrait être titularisé dans le milieu. « C'est un jeune garçon mais il a une belle maturité à son âge. Il me semblait important après l'épisode de Reims qu'il retrouve vite ses sensations dans un match. C'est un joueur très à l'écoute, très observateur. Il a une personnalité qui l'amène à prendre des initiatives. A Montpellier, un autre joueur à cet âge là aurait cherché à faire une passe, lui a tiré et marqué. Il est très très proche du niveau des milieux de terrain que nous avons », a déclaré Christophe Galtier en conférence de presse.

Il est «sous pression» depuis un moment au PSG https://t.co/eW63I831DT pic.twitter.com/EIbsVAIOMy — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Il peut démarrer le match contre Marseille»