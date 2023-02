Le PSG lâche une punchline sur Messi… et se fait recadrer

Thomas Bourseau

Avec les absences de Neymar et de Kylian Mbappé, Christophe Galtier a fait passer une requête précise au vestiaire du PSG : joueur pour Lionel Messi. Une ineptie selon Daniel Riolo qui n’a pas manqué de faire part de son désaccord ces dernières heures.

« Je demande à l’équipe de jouer pour Leo (ndlr Lionel Messi) ». De passage en conférence de presse la semaine dernière, Christophe Galtier ne cachait pas ses intentions avec l’absence de Kylian Mbappé blessé et forfait pour le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich le mardi 14 février prochain et Neymar, également trop juste physiquement pour prendre part à la victoire face au Toulouse FC samedi dernier (2-1). Pour Prime Video , l’entraîneur du PSG a affirmé que « Messi tient l’équipe ».

«T’as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à : « On joue pour Messi » ?»

De quoi permettre à Daniel Riolo de partir dans une tirade sur les ondes de RMC . Pour l’ After Foot, l’éditorialiste du média n’a pas mâché ses mots en tournant au ridicule les propos de Christophe Galtier envers le plan de jeu pour Lionel Messi. « On est à 8 jours de PSG - Bayern pour se rendre compte finalement qu’au moment de la grande échéance, le foot c’est tout simple. On joue pour Messi. Mets une équipe de porte-flingues pour Messi. Je veux maintenant savoir qui vont être les porte-flingues parce que quand tu fais ça pour l’Argentine, il n’y a pas de problèmes, je comprends la mentalité, c’est parfaitement compréhensible, mais là ? T’as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à : « On joue pour Messi » ? Mais quand ? Dans quel match, où, dans quelle compétition ? ».

Interpellé, Lionel Messi calme un dirigeant du PSG https://t.co/HocKbxouhl pic.twitter.com/HdPSB6S0X6 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

«Dans quel club on a gagné la Ligue des champions en disant on joue comme ça ?»