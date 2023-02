Une offre historique de 120M€ va plomber le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG devrait être plus actif lors de la prochaine fenêtre de transferts, Victor Osimhen serait toujours dans le viseur du club de la capitale. Manchester United est également sur le coup et préparerait déjà une offre de 120M€, soit le montant de la clause du buteur de Naples. Osimhen deviendrait, avec Enzo Fernandez, le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League.

Après un mercato d’hiver où le PSG n’aura fait venir aucun joueur, l’été s’annonce chaud à Paris. Luis Campos aura à cœur de prouver qu’il est toujours l’un des meilleurs dans son domaine et il pourrait réaliser un gros coup du côté de l’Italie. Comme l’a révélé ESPN , le PSG n’oublie pas Victor Osimhen, l’attaquant de Naples, qui pourrait partir pour un montant avoisinant les 100M€.

Manchester United est là

Mais le PSG n’est pas seul. L’ancien buteur du LOSC attise les convoitises, notamment en Angleterre. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Manchester United serait également dans le coup et le club anglais pourrait débourser un sacré montant.

Une star en grande difficulté, le PSG a trouvé les coupables https://t.co/JbzXr6OZ4c pic.twitter.com/je9B1cxYE3 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Osimhen vers un transfert à 120M€

En effet, Manchester United préparerait une offre de 120M€, soit le montant de la clause de Victor Osimhen. Ce transfert équivaudrait à celui d’Enzo Fernandez, il deviendrait donc le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League (avec l’Argentin). Si le PSG veut toujours rafler la mise, il va falloir y mettre le prix.