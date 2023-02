Après son mercato historique, une menace plane sur l’OM

Arnaud De Kanel

Ambitieux et bien aidé par la vente de Gerson à Flamengo, l'Olympique de Marseille a réalisé un très gros mercato. Pablo Longoria a rondement mené les négociations pour enrôler Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. En déboursant 52M€, l'OM se met en danger financièrement et ne devra pas se rater en Ligue 1.

Après un été déjà très agité, l'OM n'était pas rassasié et a frappé encore plus fort cet hiver. Rêve de longue date, Ruslan Malinovskyi a enfin rejoint la cité phocéenne en prêt avec une option d'achat qui avoisine les 10M€. Azzedine Ounahi s'est également engagé en faveur du club olympien après une Coupe du monde remarquable. Arraché des mains du SCO d'Angers pour 8M€ plus 2M€ de bonus, le Marocain fait monter l'addition hivernale à 20M€. Mais l'OM ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisque Pablo Longoria a cassé la tirelire du club phocéen en signant Vitinha pour 32M€. Désormais, l'OM n'a plus le droit à l'erreur s'il veut éviter un désastre financier.

Qualification obligatoire pour la Ligue des champions

Si l'OM a tant recruté, c'est notamment car la qualification en Ligue des champions est encore loin d'être acquise. Pablo Longoria en a fait l'objectif principal du club, bien au-delà du rêve ultime, le titre. La qualification pour la plus prestigieuse des compétitions européennes permettrait à l'OM de récolter une enveloppe allant de 35 à 50M€. L'OM mise gros sur cet objectif et compte bien entendu sur celui ci pour amortir les folles dépenses de cet hiver. Dans le cas contraire, il sera difficile d'attirer et de retenir les joueurs et cela marquerait un véritable coup d'arrêt dans le projet marseillais qui fait face à des finances limitées. Danger donc, puisque ça pousse très fort derrière l'OM.

Monaco revient fort et met l'OM sous pression

Défait contre Nice, l'OM a manqué l'occasion de conforter sa deuxième place au classement synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Les Olympiens sont à égalité de point avec le RC Lens et voient surtout revenir l'AS Monaco. Le club de la Principauté entame une folle remontée et la dynamique est avec eux. L'OM devra compter donc sur ses recrues pour résister à la pression monégasque.