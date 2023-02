Le PSG fixe son prix pour le transfert de Mbappé, c’est surprenant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'année 2022 a été, notamment, marquée par le feuilleton Kylian Mbappé. Une saga, qui a débouché sur la prolongation de l'international français au PSG. Mais malgré cette signature, l'avenir du joueur reste incertain, surtout que le Real Madrid continue de rôder dans les parages. Alors que certaines rumeurs évoquent un départ libre du joueur en 2024, le club de la capitale aurait fourni un premier effort dans ce dossier.

Entre le PSG et le Real Madrid, le cœur de Kylian Mbappé a longtemps balancé, avant de s'arrêter sur le club parisien. Malgré les sollicitations de Florentino Perez, l'international français a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2024, plus une année en option. « C’est un grand travail du président. Cette année, c’est une année spéciale. Le plus grand moment qui est arrivé est la prolongation de Mbappé. C’est un mouvement extraordinaire » a confié Luis Campos, conseiller sportif du PSG, ce dimanche. Mais ce dossier devrait vite revenir au centre de l'actualité, surtout que plusieurs rumeurs évoquent un possible départ libre de Mbappé l'année prochaine. Et le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser passer cette chance.





Le Real Madrid reste à l'affût

Membre du conseil d'administration du Real Madrid, Catalina Miñarro avait évoqué un possible transfert de Mbappé dans les prochains mois. « Avec Florentino, je n’écarte aucune possibilité. Si Mbappé doit venir et que ça s’ajuste avec les critères du club, il viendra. Et si ce n’est pas le cas, il ne viendra pas, et d’autres viendront. Mais ce dont je suis sûre, c’est que Florentino Pérez fera toujours ce qui est le mieux pour le club » avait admis la dirigeante.

Le PSG aurait baissé le prix de Mbappé