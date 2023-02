Une folie se prépare pour Messi, ça va être du jamais vu

Thibault Morlain

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et espère maintenant attirer d’autres stars du football. Un nom fait désormais rêver ce pays : Lionel Messi. L’Argentin est en fin de contrat au PSG et il existe donc une possibilité de le faire venir gratuitement à l’issue de la saison. Et pour cela, du lourd se prépare.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Aujourd’hui au PSG, l’Argentin est toutefois en fin de contrat et une prolongation n’est pas encore signée. De quoi donner l’espoir à certains de s’offrir gratuitement le septuple Ballon d’Or. C’est notamment le cas en Arabie Saoudite où l’idée de réunir Cristiano Ronaldo et Messi dans le même championnat fait saliver.

Blessure de Mbappé : Le PSG accusé, il crie à l’injustice https://t.co/O0FuZyb5AW pic.twitter.com/7eeDbxg4n0 — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

L’Arabie Saoudite rêve de Messi

Lionel Messi déchaine les passions en Arabie Saoudite et on serait prêt à mettre le prix pour cela. Un pactole hors du commun attendrait d’ailleurs le numéro 30 du PSG. Selon les informations de Mundo Deportivo , il serait question d’une proposition économique encore jamais vue jusqu’à présent.

« Le double de ce que gagne Cristiano Ronaldo »