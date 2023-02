Mbappé, Neymar... La prolongation de Messi va faire une victime colossale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com depuis plusieurs semaines, le PSG tente de prolonger le contrat de Lionel Messi, qui n'a encore pris aucune décision. Mais cette signature pourrait avoir de vastes répercussions sur le groupe parisien. L'une des stars pourrait être poussée vers le départ. Le nom de Neymar est évoqué.

Invité de Téléfoot ce dimanche, Luis Campos a confirmé des discussions avec Lionel Messi, lié au PSG jusqu'en juin prochain. « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous » a confié le conseiller sportif du club.

Le PSG veut garder Messi, voilà pourquoi ça coince https://t.co/hHvylufkm1 pic.twitter.com/10Pg2bouUO — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« Ils ne peuvent pas garder les trois stars»

Mais dans le collimateur de l'UEFA et de son fair-play financier, le PSG pourrait se séparer de l'une de ses stars en cas de prolongation de Lionel Messi. « Ils ne peuvent pas garder les trois stars » a confié Jérôme Rothen au micro de RMC.

Neymar, victime de la prolongation de Lionel Messi ?