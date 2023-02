«Le PSG fait une connerie» : Incroyable, le départ de Messi est réclamé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus un secret. Ce dimanche, Luis Campos a confirmé son envie de prolonger le contrat de Lionel Messi, lié au PSG jusqu'en juin prochain. Mais pour Jérôme Rothen le club de la capitale ferait une énorme erreur en conservant l'international argentin, dont le comportement irrite de plus en plus les supporters parisiens.

Depuis plusieurs semaines, le 10Sport.com évoque des discussions entre le PSG et Lionel Messi. Les deux parties discutent d'une possible prolongation de contrat comme l'a confirmé Luis Campos ce dimanche. « En ce moment, on est en discussion. J’aimerais l’avoir, je ne peux pas le cacher, j’aimerais l’avoir dans ce projet, qu’il continue avec nous. Je serais ravi qu’il continue, mais on discute en ce moment pour essayer d’arriver au but et continuer de l’avoir avec nous » a déclaré le conseiller sportif du PSG lors d'un entretien accordé à Téléfoot.

« Prolonger Messi ? Une connerie »

Mais pour Jérôme Rothen, cette décision du PSG est incompréhensible. « C’est une très mauvaise idée, dans la construction d’un collectif, d’une équipe. Le problème du PSG est justement de posséder plusieurs stars.. Je pars du principe que la prolongation de Messi est une connerie. Surtout que la masse salariale a explosé. Ils sont bloqués avec le fair-play financier. C’est l’occasion de récupérer une grosse somme d’argent et lui permettre de recruter » a confié l'ancien joueur du PSG au micro de RMC.

« Il n’a pas envie de s’investir plus que ça »