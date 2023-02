Marquinhos, Messi, Skriniar… Toutes les infos mercato du 6 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a récemment fermé ses portes, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Tout est ok pour la prolongation de Marquinhos

En négociations depuis un moment avec Marquinhos dans l'optique d'une prolongation de contrat, le PSG touche enfin au but avec son capitaine brésilien selon les révélations de L'EQUIPE . Le quotidien sportif annonce un accord pour un nouveau bail de trois saisons supplémentaires avec Marquinhos, qui sera donc lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, et il ne manque plus que quelques détails à régler avant que l'officialisation ne soit effectuée par le PSG, qui rêve de le voir terminer sa carrière à Paris.



PSG : Kimpembe vers un départ ?

Par ailleurs, L'EQUIPE indique le PSG envisage également de prolonger Presnel Kimpembe, mais cette volonté ne serait pas forcément réciproque. L'international français s'interroge quant à la possibilité d'un nouveau challenge à l'étranger, lui qui a passé jusqu'ici l'intégralité de sa carrière au PSG, et pourrait donc envisager un départ en fin de saison.



PSG : Barcelone lâche l'affaire pour Messi

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi dispose d'une grosse cote sur le marché puisque plusieurs écuries comme l'Inter Miami, Al-Hilal ainsi que le FC Barcelone sont annoncés sur ses traces depuis plusieurs mois. Mais l'écurie blaugrana semble désormais hors-course, puisque le média catalan Sport annonce ce lundi que qu'un retour au Barça n'est finalement pas du tout d'actualité pour Messi.



