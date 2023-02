Mercato : Ounahi, la très, très belle affaire de l’OM…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans les dernières heures du mercato hivernal, l’OM a réussi un tour de force. En plus de Vitinha (Braga), Pablo Longoria a finalisé la signature d’Azzedine Ounahi, milieu de terrain du SCO Angers qui a crevé l’écran lors de la dernière Coupe du Monde. Un transfert largement à l’avantage des Marseillais…

Au sortir d’une Coupe du Monde cinq étoiles, Azzedine Ounahi avait l’embarras du choix. Son téléphone n’a pas arrêté de sonner pendant des semaines et des semaines. Et encore plus ceux de ses représentants… Sollicité par toute l’Europe, le clan Ounahi était certain de boucler le transfert du milieu de terrain angevin. Le club a validé son départ depuis un moment, il ne restait qu’à trouver la bonne offre. Et elles sont venues. De partout.

Après la catastrophe Mbappé, enfin une bonne nouvelle pour le PSG https://t.co/DDwb6ImvxI pic.twitter.com/nJYUyiypxl — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

L’OM n’avait pas les moyens

Sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2026, Azzedine Ounahi a vu sa valeur exploser durant la Coupe du Monde. Très rapidement, les montants ont été fixés pour le jeune marocain. En coulisses, Angers parlait déjà de 20 millions d’euros au mois de décembre. Le 13 décembre dernier, le10sport.com confirmait même l’intérêt de l’OM mais en précisant que le prix demandé pour Ounahi était hors budget pour Pablo Longoria, qui le suit depuis un moment. A l’époque, le FC Barcelone était effectivement intéressé et Naples avait pris une sérieuse longueur d’avance. L’affaire semblait même entendue du côté de l’Italie…

Des offres supérieures à 15 M€

Angers a reçu beaucoup d’offres pour Azzedine Ounahi. De belles propositions. Au final, c’est l’OM a fini par avoir le dernier mot. Avec un transfert à 8 millions d’euros et quelques bonus supplémentaires (environ 2 millions d’euros), l’OM réalise une très bonne affaire. Une très, très bonne, même… En effet, selon nos informations, Angers a reçu des propositions bien supérieures à celle de l’OM. Leeds a par exemple proposé plus de 15 millions d’euros en montant fixe. Avec une somme finale de 10 millions d’euros, Pablo Longoria a donc frappé un grand coup. Visiblement déterminé à rejoindre Marseille, Azzedine Ounahi a fait pencher la balance. Et de façon surprenante, Angers a accepté de renoncer à le vendre 50% plus cher…