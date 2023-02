OM : Riolo dénonce un problème avec le mercato

Pierrick Levallet

À peine arrivé à l'OM, Ruslan Malinovskyi se montre déjà comme un élément indispensable d'Igor Tudor. L'Ukrainien l'a d'ailleurs prouvé ce dimanche lors de son entrée en jeu contre l'OGC Nice. De son côté, Daniel Riolo estime que certaines recrues de Pablo Longoria doivent encore élever leur niveau pour le bien de l'OM.

Comme l’été dernier, l’OM s’est montré plutôt actif sur le marché des transferts cet hiver. Avec les départs de Gerson, Bamba Dieng et Pape Gueye, Pablo Longoria est allé chercher Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha. Cependant, l’OM a cassé sa bonne dynamise ce dimanche après sa défaite contre l’OGC Nice (1-3).

Sanchez et Malinovskyi, entrées décisives pour l’OM

Pourtant, Igor Tudor a essayé d’inverser la tendance. À la mi-temps, le technicien croate a fait entrer Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi à la place de Dimitri Payet et de Vitinha. L’Ukrainien s’est d’ailleurs montré décisif quelques minutes plus tard, sur une passe décisive du Chilien. Les deux joueurs ont eu une grande influence sur le jeu de l’OM, contrairement aux autres recrues de Pablo Longoria. Daniel Riolo déplore donc une certaine dépendance à certains éléments.

L’OM trop dépendant de certains joueurs ?