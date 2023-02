Mercato : L’OM l’a lâché, son calvaire continue

Pierrick Levallet

Indésirable aux yeux d'Igor Tudor, Pape Gueye a fait ses valises et quitté l'OM cet hiver. Le milieu défensif a été prêté au FC Séville d'un certain Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin a d'ailleurs eu un grand rôle à jouer dans l'arrivée du joueur de 24 ans en Espagne. Mais l'Argentin vient de lui jouer un vilain tour.

Outre son recrutement intéressant, avec les arrivées de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha, l’OM s’est également activé dans le sens des départs. Pablo Longoria a bouclé trois sorties majeures cet hiver avec Gerson, Bamba Dieng et Pape Gueye. Ce dernier, jugé indésirable aux yeux d’Igor Tudor, a été prêté au FC Séville, où une vieille connaissance l’attendait.

Sampaoli décisif pour le départ de Pape Gueye

Récemment, Pape Gueye avouait que Jorge Sampaoli avait joué un grand rôle dans son arrivée à Séville. « Parler avec Sampaoli a été décisif. On se connait et il sait mes qualités. Je suis sûr que je vais progresser énormément ici avec lui et le reste de mes coéquipiers. Pour moi, c’est très important d’avoir la confiance de l’entraîneur » a expliqué le milieu défensif. Mais l’entraîneur argentin lui a joué un mauvais tour.

Pape Gueye écarté de l’Europa League ?

Le FC Séville a dévoilé sa liste UEFA pour la suite de l’Europa League. Et à la surprise générale, Pape Gueye ne figure pas parmi les joueurs sélectionnés par Jorge Sampaoli pour la compétition. Alors qu’il espérait se relancer en Espagne, le joueur prêté par l’OM se retrouve écarté de la coupe d’Europe.