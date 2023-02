«L’OM ne s’est pas trompé», il a recruté un crack

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM vient de réaliser un coup très ambitieux sur le marché des transferts avec le recrutement de Vitinha, l’opération la plus onéreuse de son histoire sur le mercato, l’ancien défenseur marseillais Rolando confie tout le bien qu’il pense de son ancien coéquipier de Braga. Et il assure que l’OM a réalisé un joli coup.

Arrivé à fanfare mardi à Marseille, Vitinha (22 ans) est le nouveau buteur tant désiré par l’OM durant le période du mercato de janvier. Le Portugais a été accueilli avec grand enthousiasme par les supporters phocéens, lui qui devient la recrue la plus onéreuse de l’histoire du club (32M€). Et Rolando, qui a porté les couleurs de l’OM entre 2015 et 2019 avant de filer à Braga où il a croisé la route de Vitinha, ne tarit pas d’éloges à son sujet.

« Il va réussir à Marseille »

Interrogé par RMC , Rolando a vanté les mérités du nouveau buteur de l’OM : « En tant qu’homme, je peux vous dire que l’OM ne s’est pas trompé. Je veux démarrer par-là, je le connais c’est un gamin, mais je l’ai bien aimé. Je l’ai côtoyé pendant deux ans et c’est un bon mec et un grand monsieur. Le joueur a une très bonne capacité de frappe. Il a beaucoup appris pendant son temps à Braga parce qu’il n’est pas passé par de grands centres de formation. Athlétiquement, il est très fort et c’est un joueur qui comme aiment les supporters de Marseille, mouille le maillot et ne s’arrête jamais, il donne tout et je pense qu’il va réussir à Marseille », confie Rolando.

« Il va y arriver, j’en suis sûr »