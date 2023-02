Lionel Messi trace son avenir, le PSG peut commencer à trembler

Axel Cornic

La fin de contrat de Lionel Messi aproche à grand pas et au sein du Paris Saint-Germain, on peut commencer à s’inquiéter. Luis Campos travaille pour le convaincre selon nos informations, mais l’Argentin ne semble pas encore avoir pris de véritable décision au sujet de sa prolongation. Et en attendant, le temps passe…

Assiste-t-on à la dernière saison de Lionel Messi avec le PSG ? Très performant après une première année assez délicate, le Champion du monde argentin fait doutr les dirigeants parisiens, qui craignent de le predre dans seulement quelques mois. Car si nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille pour le prolonger, aucune réponse ne semble encore être arrivée.

Messi pas chaud… pour le moment

Les signaux envoyés depuis l’Espagne ne vont pas vraiment rassurer le PSG ! D’après les informations de Gerard Romero, Lionel Messi ne serait pas favorable à une prolongation pour le moment, même si aucune décision définitive ne semble encore avoir été prise.

Miami, une destination séduisante ?

S’il ne reste pas au PSG la saison prochaine, Messi semble avoir deux pistes précises pour son avenir La première le mènerait évidemment vers un retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté à contre cœur en 2021. L’autre concernerait l’Inter Miami, une destination qui serait appréciée par sa compagne Antonella Rocuzzo.