Messi retourne sa veste et fait paniquer le PSG

Arthur Montagne

Alors que la prolongation de Lionel Messi au PSG semblait actée, la star argentine commencerait à se poser des questions concernant son avenir. Bien qu'il ne discute avec aucun autre club, le Champion du monde aurait désormais des doutes et retarderait les réunions avec la direction du club de la capitale.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi va-t-il prolonger au PSG ? Ces dernières semaines, c'était en tout cas clairement la tendance puisque le Champion du monde semble enfin épanoui à Paris. Mais Gaston Edul, journaliste à TyC Sports , remet tout en cause et assure que Lionel Messi a désormais de gros doutes pour son avenir au PSG.

Messi ne discute avec aucun club...

« Le seul club avec lequel Messi est en négociation est le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vrai qu'il s'est assis avec Barcelone, l'Arabie Saoudite ou les États-Unis », assure dans un premier temps le journaliste argentin dans un live Twitch avant d'ajouter que Lionel Messi retarde les discussions concernant sa prolongation au PSG.

... mais remet en cause sa prolongation au PSG