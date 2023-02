Le PSG rate un gros transfert, un ultime défi est lancé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Attendu jusqu’aux derniers instants du mercato hivernal, Milan Skriniar va finalement finir la saison avec l’Inter, et ce malgré l’accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et le joueur libre en juin prochain. Ce dernier est désormais attendu de pied ferme par les dirigeants et les supporters milanais pour la fin de la saison.

Priorité du PSG ces derniers mois, Milan Skriniar a fait l’objet de longues négociations entre l’écurie parisienne et l’Inter, mais cela n’a pas suffi pour acter son départ dès le mois de janvier. Ainsi, malgré l’accord trouvé entre Skriniar et le PSG pour une arrivée en fin de saison, le défenseur slovaque va bel et bien poursuivre son aventure à l’Inter jusqu’à la fin de son engagement. Il débarquera ensuite libre du côté du Parc des Princes.

« Nous avons le devoir de respecter son choix »

Forcément, le dossier a fait réagir à Milan, où l’on espérait une prolongation du joueur jusqu’à l’annonce de son futur départ vers le PSG. Désormais, l’Inter et ses supporters veulent passer outre son refus de renouveler son bail afin de se concentrer sur le sportif. « Il a fait un choix, c’est son droit et nous avons le devoir de le respecter. Nous sommes certains que du haut de son professionnalisme et de son sérieux, dont il a toujours fait preuve, il saura prouver durant les six prochains mois qu’il est à la hauteur de la situation, du rôle et du maillot qu’il porte », annonçait mardi soir le président Giuseppe Marotta au micro de Sport Mediaset . « Sans rancune pour Milan Skriniar. Le Nord a rencontré Milan et, après avoir écouté ses raisons, a décidé de ne pas prendre position contre son choix de quitter l'Inter , a indiqué pour sa part la Curva Nord , groupe de supporters nerazzurro. Nous invitons les supporters de l'Inter à respecter un joueur qui, au-delà des choix professionnels, reste dans le staff d'une équipe qui a besoin de tout le monde pour obtenir les meilleurs résultats possibles. »

Un «miracle» est attendu pour Mbappé https://t.co/G0NncDXSgO pic.twitter.com/Q1CCaHGhOK — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Skriniar attendu par tout le monde pour la fin de saison