Mercato raté, le PSG n’en revient toujours pas

Cet hiver, le PSG a tout raté dans le sens des arrivées. En effet, bien décidé à recruter un défenseur central ainsi qu’un renfort offensif, le club de la capitale a notamment tenté d’obtenir les signatures de Milan Skriniar et d’Hakim Ziyech, en vain. Un gros raté sur lequel est revenu Christophe Galtier qui ne cache pas son amertume.

Le PSG ne s'attendait probablement pas à vivre un mercato comme celui-là. Et pour cause, après le départ de Pablo Sarabia, le club parisien a tenté d'enrôler un élément offensif mais a connu des échecs successifs avec Rayan Cherki, Malcom et Hakim Ziyech, dont le prêt n'a pas pu être bouclé à temps à cause du retard pris par Chelsea dans l'envoi des documents. Le PSG n'a pas eu plus de réussite avec Milan Skriniar. Et après la victoire contre Montpellier (3-1), qui a vu Kylian Mbappé et Sergio Ramos sortir sur blessure, Christophe Galtier a évoqué le mercato raté du PSG.

« Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur que l’on avait ciblé. On a cet effectif là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Évidemment, dans un calendrier chargé il faut faire attention aux blessure et à la fatigue. Je suis satisfait de l’effectif que l’on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo (Sarabia). On n’a pas pu le faire. Je crois que la responsabilité n’incombe pas à notre club. C’est comme ça, c’est la vie, on regarde devant », assure l'entraîneur du PSG à Prime Video , avant de poursuivre en conférence de presse.

